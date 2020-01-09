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Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Sekidika ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyip Abdurrahim Albayrak ile poz verdi.

09.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:50

, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından üçüncü transferini de bitirdi. Sarı kırmızılı takım ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile anlaştı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu sarı-kırmızılı formayı giyip Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'la birlikte poz verdi. Sekidika'nin yarın takımla birlikte Antalya kampına gideceği öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncu, 77 numaralı formayı giyecek.

16 MAÇTA 8 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare

Abdurrahim Albayrak, Eskişehirspor, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (9)
KRAL TERİM:KANATLAR UÇAK :D
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AMİGO YORUMCULAR:Akşam Galatasaraylı amigo yorumcuları izleyin direk şampiyon ilan ederler. Nasıl mı Sivasspor yenilirse başakşehir berebere kalırsa halayın da şeyi olsa derler adama.
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ÖLÜ RUHLAR:önüne geleni alıyolar Takım ruhunu öldürüyolar
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CİNCON:Sevgili gibi sarılmışlar biribirlerine. monacospor''dan mı aldılar bunu
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EMOXXX:BAL YAPMAYAN ARI
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ERGÜN K.:hayırlı olsun
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KENAN:Kaçak abdurrahim fotoğraf çektirmek için ortaya çıkmış çöp transfer
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FENERLİBAHÇELİ34:Yine yakalamış adamı çektirmiş fotoyu. Kaçırmıyor. .
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ADINIZI YAZIN:yine o dişler
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