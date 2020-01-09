Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika formayı girdi! İşte o kare

Galatasaray , Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından üçüncü transferini de bitirdi. Sarı kırmızılı takım Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile anlaştı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu sarı-kırmızılı formayı giyip Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'la birlikte poz verdi. Sekidika'nin yarın takımla birlikte Antalya kampına gideceği öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncu, 77 numaralı formayı giyecek.

16 MAÇTA 8 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.