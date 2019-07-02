02.07.2019 19:30
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Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu. Şener, "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim." dedi.

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Formayı giyip sağlık kontrolünden geçen Şener flaş açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Şener, "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Üst düzey maçlar olacak. Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah destekleriyle başarılar yakalarız." dedi.

"İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN"

29 yaşındaki oyuncu, "Fatih Hoca'nın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Buraya gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem. İnşallah buradaki başarılarda benim de bir katkım olur. İki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler!
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şener Özbayraklı, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (3)
FİNCAN: Şener,Selçuk İnan gibi tecrübeli isimler iyi bir kadronuz yoksa taraftarı çileden çıkarır ama iyi bir kadronuz varsa bu isimlerle iyi bir rotasyona sahip olursunuz o zaman taraftar da sever bu adamları.alın banegayı,patoyu,nzonziyi ondan sonra mehmet topalı alınca taraftar iyi ki aldık topalı rotasyon için kaliteli isim diyerek sevinir.
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ADIYAMAN’LI: Kardeşim bu bu formayı kim giyerse giysin, allahtan çok yakışıyor, ve yüzlerine hangi dinden olduğu farketmeksizin nur geliyor ( GS)...!
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AHA: kadıköyde galibiyet görmedim demez :)
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