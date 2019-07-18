18.07.2019 09:33
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Galatasaray'ın yeni transferi Seri, soğukta futbol oynayamıyor iddiası

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralamak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği, değeri 25 milyon euro olan Jean Michael Seri için flaş bir iddia geldi. 'Chilblains' isimli bir hastalığı olduğu belirtilen Seri'nin cildi soğuk havalara reaksiyon veriyor. Seri'nin rahatsızlığı, Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.

G. Saray'ın anlaştığı Jean Michael Seri'nin önemli bir rahatsızlığı olduğu iddia ediliyor. Cildi soğuk havalarda reaksiyon veren Fildişili yıldızın ayaklarında, ellerinde, kulaklarında ve burnunda şişmeler oluyor.

"NEDEN SOĞUK HAVALARDA OYNAYAMIYOR?"

'Chilblains' isimli bu hastalık Seri'nin kış aylarındaki maç ve idman performansını olumsuz etkiliyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun Nice'ten Fulham'a transferi sırasında bu konunun üzerinde durmuş ve "Seri neden soğuk havalarda oynayamıyor?" sorusunu gündeme taşımıştı. Şimdi gözler G.Saray sağlık kurulunda.

Seri'nin rahatsızlığı, Nice'ten Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Seri, soğukta futbol oynayamıyor iddiası

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Futbol, Fulham, Saray, Spor

YORUMLAR (13)
KAHYA: Ligdeki takımlar belli fikstür belli Sivas deplasmanına gitmeyiverir olur biter görende tüm kış oynayamayacak sanır.
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HULK: gomisi ölecek dediler adam çıkardı 30 attı
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3 1
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MERSUN MANALIM: biz çalım atarsak milana barcelonaya atarız rütbelerimiz farklı:)
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3 1
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NADİR: ufo kursun cincon
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KARAOGLAN 38: Gomis e de hasta oldugunu ve ara sira Bayiliyor demislerdi, Gomis seyircileri Bayilti :-)
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ANTİ CİMBOŞ: kulüte karaekter yokki isterse messiyi alsın
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GÖZGÖZ: ankara sivas deplasmanları donk oynar
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17 2
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AKILLI LAZIM: zaten 25 milyonluk oyuncuyu 2m ile kiralık göndermez kimse büyük bir problem olmazsa . . akıl var mantık var. en kötü 15m''e satar gine kiralık göndermez.
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AVRUPA FATİHİ: dimi çok haklısın küçük kuş seni :)
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TARAFSIZ: çamur atın oda size gol atsın
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15 3
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