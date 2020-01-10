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Henry Onyekuru sıtma oldu

Galatasaray Kulübü, yeni transfer Henry Onyekuru'nun Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı.

10.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:10

Kulübü, AS Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak kampının kadrosunda yer almayan Henry Onyekuru ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun tatil amacıyla gittiği ülkesi 'da sıtma parazitine maruz kaldığının tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

SAĞLIK EKİBİ ŞÜPHELENDİ

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

SITMA NEDİR?

Sivrisineklerin ısırmasıyla oluşan sıtma, seyahat hastalıklarından biridir. Sıtma hastalığı insanlara esas olarak parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmaktadır. Bulaştıktan sonraki ilk 6 ay içinde hemen hemen tüm hastalarda sıtma semptomları başlamaktadır.

Henry Onyekuru sıtma oldu

Henry Onyekuru, Galatasaray, Antalya, Nijerya, Spor


HABER YORUMLARI (4)
YUH:demekki satanlar boşuna satmamış bizimkilerde ağzı iki karış açık aval aval bakmışlar insan aldığı topçuyu sağlık kontrolünden geçirmez mi tabi para beleş 3 büyükler borçlanıp borçlanıp bizim vergilerimizle devlete ödetiyo paraları iliğimizi kuruttular ingiliz sömürgecileri gibi kesildiler başımıza yedi bitirdi bunlar bütün astronomik paraları boşa harcıyolar başarıda yok 5-0 6-0 averaj takımı oluyolar üstünede küfürbazı üstümüze salıp taraftara küfettiriyolar yuh yazıklar olsun
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ADINIZI YAZIN:galatada zaten hasta önemli deyil viruslar toplumu
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Takım bir sefer hastalıklı ki aldıkları topçuda öyle olacak:)))
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SAMET İMAMOĞLU:Ulan sen ne kadar komiksin . hahhaahhahahaha . bu espirinin yarısını yapsan biz yine gülerdik.
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