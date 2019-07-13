13.07.2019 12:00
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Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı

- Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdıİSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti.

- Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı
İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma bu yaz transfer döneminde katılan futbolcular da çalışmalarını sürdürüyor. Basına açık olarak gerçekleşen sabah antrenmanında yeni transferler Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti. Bu futbolcuların takımla kaynaştıkları dikkat çekerken, oynadıkları ayak tenisinde de neşeli olduklarını gözlendi. Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı
Kaynak: İHA
Jimmy Durmaz, Galatasaray, Adem Büyük, Ryan Babel, Spor

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