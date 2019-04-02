Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya
, Metin Korkut
GALATASARAY: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök
, Gergye)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun
, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)
SETLER: 25-23, 26-24, 25-11
SÜRE: 81 dakika (27, 33, 21)
Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray
, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.
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Kaynak: DHA