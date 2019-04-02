02 Nisan 2019, 21:07
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Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Galatasaray - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutGALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı,...



SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

SETLER: 25-23, 26-24, 25-11

SÜRE: 81 dakika (27, 33, 21)

Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi. Yasin Aydın, Sarıkaya, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA



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