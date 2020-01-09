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Galatasaray, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:36Galatasaray, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı
, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. 'da hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayan sarı-kırmızılılar, yarın 'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'na geçerek gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan futbolcular, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah uçakla Antalya'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar Antalya'daki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak.


- Kırmızılılar

Galatasaray, İstanbul, Antalya, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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