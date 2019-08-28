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Galatasaray'dan Maicon için ilginç teklif!

Galatasaray'ın Al-Nasr Riyad'a kiraladığı Maicon'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı kırmızılı ekip, Arabistan ekibinden Maicon'un satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer bu teklife olumlu yanıt verirse Galatasaray, Finansal Fair Play sorunundan kurtulmuş olacak.

28.08.2019 09:16
Galatasaray'dan Maicon için ilginç teklif!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız'' demişti.

Diagne'yi bir türlü istenilen fiyata satamayan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var. Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Maicon

SATIŞA GEREK KALMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Şubat ayında Suudi Arabistan'a kiralanan Maicon'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Brezilyalı stoperi 1,7 milyon euroya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve Maicon için 2,5 milyon euronun üzerinde bonservis öderse, Galatasaray'ın FFP sorunu ortadan kalkacak. Oyuncu satmak zorunda kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 milyon euroya bonservisini aldığı Luyindama'yı da Şampiyonlar Ligi listesine ekleyebilecek.

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Galatasaray'dan Maicon için ilginç teklif!

Maicon Pereria Roque, Suudi Arabistan, Galatasaray, Riyad, Spor

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