20 Kasım 2018, 19:45
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Galatasaray İtalya'da Galibiyet Peşinde

Galatasaray İtalya

ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray, yarın İtalya'da Germani Brescia Leonessa önünde galibiyet arıyor...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası  A Grubu sekizinci hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia  Leonessa'ya konuk olacak.
Brescia kentindeki Palaleonessa Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet alıp, 4 kez yenilen  sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 7  karşılaşmada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle altıncı ve son sırada bulunuyor.
Galatasaray, Germani Brescia Leonessa ile grupta oynadığı ilk maçı  84-76 kazanmıştı.
Avrupa,İtalya,Galatasaray

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