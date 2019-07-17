17.07.2019 19:07
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Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için oyuncu ve kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncunun piyasa değerinin ise 25 milyon euro olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice'de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti.

Seri, geçtiğimiz sezon Nice'den Fulham'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri'nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle:

- Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist

- FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist

- Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist

- Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist

- Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol

Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi

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Galatasaray, Fulham, Spor

YORUMLAR (15)
KUŞKAÇIRAN: Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu
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HOŞAF: Ayıp ama ya bu kadar da iyi topçu alınmaz ki
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CİMBOMLU: Helal olsun yönetime!
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CİMBOMLU: Bu futbolcu gerçekten boş bir oyuncu değil cimbom bunu bir sezon kiralık olarak deneyecek iyi olursa bonservisini alacak yaşı,yeteneği,değeri gözönünde bulundurulduğunda gerçekten kaliteli ve yerinde bir transfer
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MAKABAYAŞİ: Biz ingiltereden 25, 30 milyon euroluk futbolcuları kiraları, fenev gs nin eskiler ini kiralar fark burda
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GEMLİK: Bu yıl itibariyle Fenerbahçe nin ambargosu başlıyor. Galatasaray batık..
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CİMBOM: harika transfer fark yaratacak bi oyuncu
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IZMİRLİ: Helal olsun be sampiyonlar ligi kadrosu kuruluyor
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CCC: cik cik ciiiiiiiiiiiiiiiiik
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DEGO: :) :O HABERE BAK. . . KİRALIK FULHAMIN ÇÖPÜ 250 MİLYON EURO
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