Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi

İşte Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice'de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti.

Seri, geçtiğimiz sezon Nice'den Fulham'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri'nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle:

- Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist

- FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist

- Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist

- Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist

- Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol