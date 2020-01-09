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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

09.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:26Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı

Kulübü, ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya bu sezon için 125 bin Euro, gelecek sezondan itibaren 4 sezon boyunca ise sezonluk 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."



Kamuyu Aydınlatma Platformu, Eskişehirspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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