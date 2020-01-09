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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti

Galatasaray, Eskişehirspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

09.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:21

Devre arasında transfere hız veren , Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayıran 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BU SEZON 125 BİN EURO VERİLECEK

"Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti

Eskişehirspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
KSK Lİ MESUT:Tamam şimdi conconlar şampiyon olacak... :) :) :)
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SARI KIRMIZI:Muhtemelen ikinci yarının en iyi transferi oldu Galatasaray adına. Maliyeti oldukça uygun. Eskişehirspor yönetiminin aç gözlülüğü bu kez pahalıya mal oldu onlara. Tarık Çamdal transferinde , Alper Potuğun Gs ye gelecekken FB ye peşkeş çekilmesinde ne kadar gayri etik bir kulüp olduğunu daha önce görmüştük. Sekidika transferi iyi ders olmuştur arkadaşlara. Hayırlı olsun. .
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CİMBOMLU:ESKİŞEHİR KÜMEYE DÜŞTÜ ZATEN İFLAH OLMAZ . ES-ES KÜMEYE
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CİMBOMLU:BAŞARILAR SEKİDİKAYA. ANDONE YOLLANIP DİAGNE GELSİN FORVETE. ADAM NETİCEDE GEÇEN YILIN GOL KRALI
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