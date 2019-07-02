02.07.2019 19:02
Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jimmy Durmaz

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı külüp Kap'a yapılan açıklamada şu ifadeled yer aldı: "Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:24   Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı
20:22   Başakşehir topbaşı yaptı
20:15   Eskişehirspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
20:09   Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
20:06   Okan Buruk: "Hedeflerinden vazgeçmemiş bir takım olacağız"
20:05   Jack Clarke Spurs İçin İmzaladı
20:05   Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!