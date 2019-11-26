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Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük

Galatasaray, Club Brugge karşısında final gibi bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşen Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi umutlarını yeşertmek için Belçikalı rakibini yenmek zorunda... Galatasaray'da kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

26.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün başlayacak. Temsilcimiz , Club Brugge'ü ağırlayacak. Devler Ligi'ne havlu atan Galatasaray'ın tek şansı Ligi. Aslan, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Club Brugge'ü bugün yenerse üçüncülüğe yükselecek ve 6. maçlar öncesi ipleri eline geçirecek.

Puan kaybı halinde Galatasaray'a, son hafta PSG deplasmanında alınacak galibiyet bile yetmeyebilir.

Galatasaray aynı zamanda bu sezon Kupa 1'deki ilk golünü arayacak.

KADRO SIKINTISI

Galatasaray'da kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ı listeye alamayan Galatasaray'da Nzonzi cezalı; Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel ise sakat… Fatih Terim, boşluluğu genç oyuncularla dolduracak.

Club Brugge'de ise Mbaye Diagne kadro dışı…

Galatasaray'ın, Club Brugge maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre Mor, Adem

"FUTBOL HAYATINIZDA ÇOK AZ KARŞILAŞACAĞINIZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakat futbolcuların çokluğundan yakındı.

Club Brugge maçına çok sayıda eksikle çıkacaklarını söyleyen Fatih Terim "Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı… İspanya'daki maçta atılan Yunus da cezalı… Sakatlıklarımız fazla… Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama… Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle yarın Club Brugge maçında oynayacak" dedi.

Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük

Club Brugge, Galatasaray, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (25)
NE GEREK VAR BİTTİ:neticede 11 kişi çıkacaklar ama hakem tarafsız uefa tarafsız olacak. terim hakemi etki altına alamayacak onun için sıgınacak liman arıyor.
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BRUGGE AVCISI:GALATASARAY TARİHİ VE ULUSLARARASI BİRİKİMİYLE BRUGGE TAKIMINI MAHVEDECJASJDASFHAJHFJAF TAMAMLAYAMADIM BİLE. . . BRUGGE UEFAYA RENK KATACAKTIR. HAYIRLI OLSUN
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YAPMA YAV!!!:ŞU EMRE MOR VE ADEMİ FUTBOLCU DİYE BU KULÜBE SOKANIN AKLINA YANAYIM EMİ.
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TEVFİK:Taşıma suyla değirmen tekeri dönmez. boşuna bir uğraş içindesiniz.
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FUTBOL NERDE OYNANIR:futbol sahada oynanınca işin zor olduğunu söyledi F. T.
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CİMBOMLU:iki yıldır sizin zorunuza giden bi yerlerde oynandığı kesin.
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DERBEDER CİMBOMLU:EY ASLAN TİTRE VE KENDİNE DÖN. TÜRKİYE VE TARAFTARLARIN İÇİN ESKİ GÜNLERİN AŞKIYLA OYNA ARTIK.
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DADS:he he
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HİMMETÇİLER SİZİ:Artık hocalar hacılar yok. O eskidendi Himmetçim ;)
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GERÇEK GALATASARAYLI:İpPARtor gidip okan buruk gelmeden gs düzelmez terim istifaaaaaaaaaaaaa
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