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Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray kamp yaptığı otelden ayrılarak Kadıköy'e hareket etti.

23.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:35Galatasaray, Kadıköy'e hareket etti
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan kamp yaptığı otelden ayrılarak 'e hareket etti.
Derbi hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray daha sonra Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde kampa girmişti. Tüm hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılı kafile otelden ayrılarak müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Burada takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları meşale yakarak ve tezahüratlarla kafileyi Kadıköy'e uğurladı.
(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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