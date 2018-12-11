Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Engellileri Ziyaret Etti

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Basketbol Federasyonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Kırçiçeği Bodrum
Basketbol ile karşılaşan ve karşılaşmayı kazanan Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, maçın ardından, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.
Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya
, Yönetim Kurulu Üyeleri Ülker İnan, İlknur Özer, Atilla Serttaş'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete, Galatasaray'ın teknik ekibi ve basketbolcuların yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Fatih
Efe, As Başkan Numan Balaban
ve dernek üyeleri katıldı.
Ziyarette özel öğrenciler müzik aletleriyle ritm tutarak Galatasaray marşlarını söyledi. Özel öğrencilerin söylediği marşlar, Galatasaray kafilesini oldukça mutlu etti. Galatasaraylı basketbolcular, vakıf öğrencileri ile masa tenisi de oynadı.
Galatasaray'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve kurum çalışanları, ziyaretçilere vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.
Akkaya, "Özel öğrencilerimizin hayata ilişkin yeteneklerinin oluşması, günlük yaşam kalitelerinin yükselmesi, vakıf misyonu. Gerçek kahramanlar, bizlere her alanda destek veren, bizler için sürekli çabalayan gönüllülerimizdir." dedi.
Galatasaray'ın oyuncusu İrem Naz Topuz ise vakıfta bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, vakfın önemini burada çok daha iyi anladıklarını anlattı.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ülker İnan da "Ben de çok heyecanlandım. Çocuklarımız da çok heyecanlandı. Onların heyecanını görünce çok mutlu oluyorum. Bu heyecanın onları uzun bir süre götüreceğini düşünüyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz." ifadesini kullandı.
Yönetim Kurulu üyelerinden Atilla Serttaş da Sağlık Vakfının bütün Bodrumluların sahip çıkması gereken bir vakıf olduğuna işaret ederek, "İnşallah hem vakfımız, hem de Bodrum için daha iyi günler olacak. Bir de kampanyamız var. Onu hatırlatmak istiyorum. TURKCELL için 4648, VODAFONE için de 4748'e BODRUM yazıp mesaj atarsanız vakfımıza en azından 5 lira katkı olur. Vakfımızın gerçekten ihtiyacı var. Çok seviniriz." diye konuştu.
Vakıf müdürü İlknur Şengül de Türkiye'nin pek çok yerinden ziyaretçilerin gelip vakfı gezdiğini ifade ederek, "Çocuklarımız böylece çok farklı insanlarla tanışmış oluyor. Tüm Türkiye'deki engelli bireylere kapımız açık. Gelip bütün etkinliklerimizden yararlanabilirler." dedi.
basketbol,Bodrum,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 12:18