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Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

04.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:46Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak , 'nın Alanya ilçesine geldi.
Özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli iki taraftarla da ilgilendi. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılı teknik adam, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde özel araçla havalimanından ayrıldı.
Kafile daha sonra, taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Sarı-kırmızılılar, otelde de çiçeklerle karşılandı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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