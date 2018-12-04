Galatasaray Kafilesi Ankara'da

04 Aralık 2018 Salı 15:50



04 Aralık 2018 Salı 15:50

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.Sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaklaşık 150 taraftar karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara ise sevgi gösterisinde bulundu.Keçiörengücü ile Galatasaray arasında Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 13.00'te başlayacak.