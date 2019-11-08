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Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e geldi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

08.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:53
Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.
Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Gaziantep FK ile Galatasaray arasında Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e geldi

Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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