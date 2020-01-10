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Galatasaray kafilesi ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi

Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi.

10.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:16Galatasaray kafilesi ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi
, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp için 'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi çok sayıda taraftar karşılarken, Teknik Direktör Fatih Terim'e büyük ilgi gösterildi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, ikinci etap çalışmaları için Antalya'ya indi. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'da Antalya Havalimanı'na iniş yapan sarı - kırmızılı kafileyi havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Karşılamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. Sarı - kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek ve atkı takdim etti. Yoğun sevgi gösterisinin yaşandığı karşılamada, Terim güçlükle takım otobüsüne binebilirken, teknik heyet ve futbolcular emniyet eşliğinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Öte yandan polis, renkli sis dumanı yaktığını belirlediği iki taraftar hakkında da işlem yaptı. - ANTALYA

Fatih Terim, Galatasaray, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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