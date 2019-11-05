Haberler » Güncel » Galatasaray kafilesi İspanya'ya geldi

Galatasaray kafilesi İspanya'ya geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid'e geldi.

05.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:47
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray takımı Madrid'e geldi.
Adolfo Suarez Madrid Barajas Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.
Madrid'e eşi Fulya Terim ile gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanında takımı karşılayan az sayıda taraftarın isteğini geri çevirmeyerek, birlikte fotoğraf çektirdi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı sarı-kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından otobüsle kalacağı otele geçti.
Galatasaray, maçın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda bu akşam son antrenmanını yapacak. Teknik direktörü Terim ve bir futbolcu da antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.
Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray kafilesi İspanya'ya geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Madrid, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:56 Barzani: "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var"
18:51 Şehit Recep Eşiyok şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
18:55 Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
18:54 Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü genel kurulu - Mustafa Cengiz
18:54 Tekirdağ pençe harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
17:09 Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor
5.11.2019 18:58:58