Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, Trabzon'a geldi.
Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, polis koridoru altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.
Kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Trabzonspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.