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Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

30.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:21
Süper Lig'in 13. haftasında yarın ile karşılaşacak , Trabzon'a geldi.
Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, polis koridoru altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.
Kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Trabzonspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA


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