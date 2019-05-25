25.05.2019 19:32
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Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri'inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05'de Türk Telekom Stadyumu'na giriş yaptı.

Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti. Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
ALBERTO: guzegaha bak otobandan stada gelmısler herseylerı zevksız adamların ya :)
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AKÇAABATLISELÇUK: Dinsiz
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AKÇAABATLISELÇUK: HIRSIZLARA DİKKAT
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AKÇAABATLISELÇUK: HIRSIZLIKLA övünüp , FUTBOLDA da sevindiğimiz TEK LİG BİZDE :)
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KARAKARTAL: ŞAMPİYON OLMADILAR YAPTILAR
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