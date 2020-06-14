Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi
14.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:51
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber

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