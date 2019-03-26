26 Mart 2019, 10:57
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Galatasaray Karıştı! Fatih Terim İmzalamıyor, İstifa Bile Edebilir

Galatasaray'da yönetimin ikinci dönem mali yönden ibra edilmemesinin ardından Fatih Terim'in bu süreç sonlanana kadar imza atmama kararı aldığı ortaya çıktı. Terim'in hatta yine seçim yapılırsa istifa teklifinde bile bulunabileceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ibra krizi sonrası seçim yapılana kadar yeni sözleşmeyi imzalamama kararı aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan yıllık olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, ''Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemizi tüm alanlarda ve tüm boyutlarda sürdüreceğiz.'' dedi.

Mali Genel Kurul öncesi Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüş, 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmışlardı. 4. kez Galatasaray'ın başına geçen ve her seçim sürecinde yeni yönetimin önünü açmak adına istifa dilekçesini veren Fatih Terim, lig oynanırken seçim yapılırsa yine istifa teklifinde bulunabilir.

Fatih Terim bırakırsa, kriz iyice büyüyecek. Taraftarın ve yönetimin en büyük korkusu, camiada yaşanan seçim sürecinin takımı olumsuz yönde etkilemesi. Son 8 haftaya 6 puan geride girmesine rağmen, rakibi Başakşehir ile evinde karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekipte, yönetimin yaşadığı huzursuzluk takıma yansıyabilir.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor



YORUMLAR (20)
CAN DEP: GS büyük bir camiyadir nice badireler atlatmis bu camiya..avucunu ovaliyanlara avucunu yalatmis güclü bir camiyadir...
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MISTIK: fati terim parayı bırakıp gitmez fati parayı çok çok severrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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YOZGATLI: Beter olun
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TENTEN: Gs bu hafta yenilir .....
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28: Mısdava cengizide iç etti parator.Burdan yazdım inanmadınız.Parator başkan olmak istiyor..
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