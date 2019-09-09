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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

09.09.2019 13:54 Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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