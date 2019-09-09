Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

09.09.2019 13:50 Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda core aktivasyon hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı.


Oyunlar öncesinde, arasında ve sonunda interval koşular gerçekleştirildi.


Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:30   Yol koşusunda hayatını kaybeden binbaşı ali demir toprağa verildi
15:30   Karesi'de satranç heyecanı yaşandı
15:16   Kayseri basketbol'un yeni transferi barbee sağlık kontrolünden geçti
15:15   Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
15:12   Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
15:11   Milli yüzücüler engelleri aşmak için Londra'da
15:08   Meram Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı