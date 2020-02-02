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Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

02.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:00

, Süper Lig'in 20. haftasında taraftarı önünde 'u konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 63 ve 90+3. dakikalarda Feghouli kaydetti. Kayserispor'un tek golü 70. dakikada Mesanovic'ten geldi.

GALATASARAY HAFTAYA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAK

'un Gaziantep'e yenilmesinin ardından Galatasaray bu galibiyetle lider arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Galatasaray önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

TERİM'E TRİBÜNLERDEN DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.

EMRE VE İSMAİL ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımlarına karşı forma giydi. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Çipe'yi sezon başında, Emre Taşdemir'i de devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Öte yandan mücadeleyi 32.876 taraftar takip etti.

Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Kayserispor, Galatasaray, Sivasspor, Spor


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