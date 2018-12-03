Galatasaray, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Başladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı. İdmanın son bölümünde orta ve gol vuruşu çalışıldı.Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maç için Ankara'ya gidecek.