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Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı listesine aldı. Milli futbolcu için 3 milyon euroluk teklif yapılacak. Karaman özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

09.10.2019 16:31

Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Kenan Karaman da girdi. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

HEDEF KENAN KARAMAN

Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var. Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.

3 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf'la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı

Kenan Karaman, Düsselldorf, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(4)
ALİ AGA:aptürrahim o gülme şeklini bi değiştir tam ibiş gibisin
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FENERLİBAHÇELİ34:Hadi gözünüz aydın Abdürrahim işbaşında yine.
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RECEP:İŞTE BU, BÖYLE BİZİM GENÇLERİMİZE İHTİYAÇ VAR.
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PROF. YORUMCU:BU TAKIM AKILLANMAYACAK
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