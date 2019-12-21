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Galatasaray 'Kızılay' pankartı

Maraton tribününde karşılaşmayı izleyen Göztepeli futbolseverler 35'inci dakikada dev Kızılay pankartı açtı.

21.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:57 Galatasaray 'Kızılay' pankartı

Maraton tribününde karşılaşmayı izleyen Göztepeli futbolseverler 35'inci dakikada dev pankartı açtı.

Taraftarlar, Göztepe ve Türk Kızılay Şubesi'nin iş birliğinde gerçekleşen "Bir atkı, bir oyuncak" kampanyasına  büyük destek verdi. Pankartta, "Beyaz zemin üstünde kırmızıdan bir hilal, kucak açmış geliyor tüm Dünya'ya Kızılay" yazısı yer aldı. Bu proje kapsamında 2 yıl boyunca 41 köy okuluna Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Kızılay, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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