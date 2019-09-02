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Galatasaray, Kolarov için devreye girdi!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gözdesi Aleksandar Kolarov için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

02.09.2019 20:08

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan ancak Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın transferine izin vermediği Aleksandar Kolarov konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

FONSECA TEKLİFLERİ REDDETTİ

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolò Schira'nın haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için gün içerisinde Roma'ya teklif yaptı. Teknik direktör Fonseca'dan da onay alan Roma Sportif Direktörü Petrachi, oyuncunun satılık olmadığı cevabını verdi.

ROMA'DA 92 MAÇA ÇIKTI

Roma'nın son haftalarda performansıyla dikkat çeken Sırp yıldız ile önümüzdeki haftalarda sözleşme yenilemeyi düşündüğü de kaydedildi. 33 yaşında Aleksandar Kolarov, 2017'de Manchester City'den 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Roma'da 92 maça çıkan Kolarov, 14 gol atarken, 15 asistle oynadı.

(Sporx)

Galatasaray, Kolarov için devreye girdi!

Aleksandar Kolarov, Galatasaray, Fenerbahçe, Roma, Spor

YORUMLAR (3)
ERTUĞRUL: Bu yeni degil ki biz hangi futbolcuyu transfer etmek istesek sazan bir takım var hemen üstüne hopluyor bakın muric de olduğu gibi kayseri sporlu deniz de oldugu gibi yetmedi başakşehir li mevlut de olduğu gibi bu oyuncularla anlaşılmış hepside GS oynamak istiyoruz demişti ne oldu sazan ezik ir takım çıkıyor ücreti yükseltiyor alıyor başarılı oluyormu durum ortada yine aynı hüsrana ugrayacaklar bekleyin görün iyikide almamışız bu futbolcuları bakın kimleri ALDIK dünya yıldızlarını
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PAŞAA: Türk takımlarının durumu bu biri bir futbolcu ile ilgilenir diğerleri hemen devreye girer. Sanki dünyada başka futbolcu yokmuş bu şekilde bizde spor nasıl gelişecek anlamak güç. O kadar futbolcu var neden aynı kişilerin etrafında dönüp dolaşıyor hem isé yaramaz futbolcu değerine değer katıyor hemde en yüksek maliyette ülkemize geliyor. Anlamak güç.
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ALİ AGA: Birbirinizi yemeyin yabancıya gülünç olmayın bak uefa kayyum atar klüplerinize haaaaa
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