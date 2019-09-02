Galatasaray, Kolarov için devreye girdi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan ancak Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın transferine izin vermediği Aleksandar Kolarov konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

FONSECA TEKLİFLERİ REDDETTİ

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolò Schira'nın haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için gün içerisinde Roma'ya teklif yaptı. Teknik direktör Fonseca'dan da onay alan Roma Sportif Direktörü Petrachi, oyuncunun satılık olmadığı cevabını verdi.

ROMA'DA 92 MAÇA ÇIKTI

Roma'nın son haftalarda performansıyla dikkat çeken Sırp yıldız ile önümüzdeki haftalarda sözleşme yenilemeyi düşündüğü de kaydedildi. 33 yaşında Aleksandar Kolarov, 2017'de Manchester City'den 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Roma'da 92 maça çıkan Kolarov, 14 gol atarken, 15 asistle oynadı.

(Sporx)