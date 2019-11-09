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Galatasaray Kongre Üyesi Adnan Yılmaz: "Galatasaray'ın öncelikli problemi Fatih Terim'dir"

Galatasaray Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, "Fatih Terim'in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır.

09.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:54Galatasaray Kongre Üyesi Adnan Yılmaz:
Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, "Fatih Terim'in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır. Geçmiş için teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Galatasaray Kongre Üyesi Ankaralı işadamı Adnan Yılmaz, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fatih Terim'in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır" diyen Adnan Yılmaz, "Geçmiş için teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı gelmiştir. Alman ekolünden başarılı bir hocaya takımı disipline etmek için ihtiyaç vardır. Takımda ve Kulüp yönetiminde sıkıntı yok. Tek sıkıntı Fatih Terim'in yetersizliği ve bu takıma verecek bir şeyinin olmamasıdır" dedi.

Yeniden ruh ekmek gerek

Takıma yeni bir ruh ekilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Geçmişi zaferlerle dolu bir takımın Fatih Terim'le bu ruhu yakalaması mümkün değil. Geçmiş başarı üzerine değer katacak insanlara ihtiyaç var. Sayın Başkana ve yönetime tavsiyem bir an önce Terim ile yolları ayırmaları olacaktır. Aksi takdirde sıkıntılara para kaybıyla beraber prestij kaybı da eklenecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Adnan Yılmaz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Kaynak: İHA

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