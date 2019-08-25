Galatasaray - konyaspor: 1-1

Ata SELÇUK/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor (Dk. 46 Adem Büyük), Feghouli (Dk. 90 Jimmy Durmaz), Babel, Diagne (Dk. 86 Selçuk İnan)

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun (Dk. 84 Ali Yaşar), Jonsson, Jevtovic (Dk. 80 Ali Çamdalı), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci (Dk. 56 Miya), Bajic

GOLLER: Dk. 60 Babel (Galatasaray) - Dk. 90+6 Jonsson (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Seri (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Adem Büyük (Galatasaray) - Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

12'nci dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden kestiği sert ortada Diagne'nin vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

33'üncü dakikada Emre Mor'un sağ kanattan içeri ortaladığı topta Babel meşin yuvarlağı kontrol edip şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı zorlanmadan topa sahip oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri çevirdiği ortayla buluşan Feghouli, bekletmeden topu altıpasa gönderdi. Serkan Kırıntılı son anda topa müdahale etti.

49'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya altıpas üzerinde Adem Büyük kafayla vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda çeldi.

53'üncü dakikada Konyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Babel, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun şutu, direğin hemen yanından dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada Nzonzi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahası içerisine girer girmez vuruşunu yaptı. Ali Turan'a çarpan top, Serkan Kırıntılı'yı şaşırtarak ağlarla buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada orta sahada Seri, Jevtovic'e sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan ilk olarak Seri'ye sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'a giden Kalkavan, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi ve oyun dışında bıraktı.

82'nci dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya Babel tekte vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda topu çeldi.

90+6'ncı dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde Jonsson topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray ile Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

DIAGNE GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Mbaye Diagne'nin oyundan çıktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.