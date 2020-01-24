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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:54Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile yapılan maçın tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise salon çalışmasının ardından sahada pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.
Sakatlığı geçen Florin Andone'nin salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Konya'ya gidecek.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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