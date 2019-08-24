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Galatasaray, konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

24.08.2019 19:15 Galatasaray, konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'de teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın oynanacak olan Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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