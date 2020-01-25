Haberler » Spor » Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında İH. Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

25.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:56Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 19. haftasında İH. ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina." - İSTANBUL

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:56  Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev 4. turda
15:49  Kocaelispor'dan Elazığ deprem mağdurlarına yardım
15:54  Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15:52  Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den Abdullah Avcı yorumu Açıklaması
15:49  Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü
25.1.2020 16:12:35