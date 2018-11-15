Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

15 Kasım 2018 Perşembe 16:11



15 Kasım 2018 Perşembe 16:11

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dar alan oyunları oynadığı bildirildi. İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.