16 Kasım 2018, 14:06
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Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı oynadı. A takım, 70 dakika üzerinden oynanan müsabakayı 2-1 kazandı.

Sinan Gümüş, maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlandı. Sinan'ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Futbol,Konyaspor,Galatasaray
16 Kasım 2018 Cuma 14:06



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