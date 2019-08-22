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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

22.08.2019 14:08 Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.
Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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