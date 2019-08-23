Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23.08.2019 12:02 Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ve pas çalışmalarının ardından şut çalışması yaptı.
Belinde ağrısı olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:12   Adryan, Kayseri'ye geliyor
13:09   Ferhat Öztorun: "Galatasaray karşısında güzel sonuç almak istiyoruz"
13:06   Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
13:04   Kayserispor, Anthony ile sözleşme imzaladı
13:03   Bjarnason'da sona doğru
13:01   "Galatasaray'ı seçerken zorlanmadım"
13:01   Nazilli'de Sedat tamam