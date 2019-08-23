Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

23.08.2019 13:26
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ve pas çalışmalarının ardından şut çalışması yaptı.
Belinde ağrısı olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:27   Anthony Chigaemezu Uzodimma, Kayserispor'da! | Transfer haberleri...
14:27   Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti
14:25   Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi
14:16   Okçulukta Spor A.Ş. farkı
14:16   Okçulukta bronz madalya
14:14   Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
14:14   Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet