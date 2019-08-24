Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

24.08.2019 19:34 Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki pas çalışması yaptı. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç yarın saat 21.45'te başlayacak.

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:47   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
20:42   Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
20:39   Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı
20:34   Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı
20:26   Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
20:24   (görüntülü) kulüp başkanları, 'yasa dışı bahis'e karşı tek ses: "ülkeye ve spora ihanet ediyorlar"
20:16   Futbol: Süper Lig