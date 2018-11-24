24 Kasım 2018, 17:09
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Galatasaray - Konyaspor Maçının Hakem Konuşmaları Ortaya Çıktı

Süper Ligde Galatasaray ile Konyaspor'un karşılaştığı mücadelede olay çıkaran penaltı pozisyonuyla hakem ile VAR odası arasındaki görüşmeler ortaya çıktı.

Galatasaray- Konyaspor maçının 87. dakikasında hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya arasında nasıl bir diyalog geçtiği merak konusu oldu.

Serdar Aziz ile Skubic arasında yaşanan pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteren Hüseyin Göçek, daha sonra VAR Halis Özkahya ile telsiz aracılığı ile görüştü. Göçek ile Özkahya arasındaki bu diyalogların ardından VAR hakemi Halis Özkahya'nın penaltı kararını veren Hüseyin Göçek'i VAR'a davet etmediğini de ortaya çıkmış oldu.

Sporx'in aktardığına göre Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasında geçen o diyalog şöyle;

"Halis Özkahya: Hocam ne gördün?

Hüseyin Göçek: Serdar Aziz hızlıca gelip baldırıyla rakibinin (Skubic) ayağının altına temas ediyor.

Halis Özkahya: Bakıyorum hocam. (O sırada VAR ve AVAR farklı kamera görüntülerini inceledi.)

Hüseyin Göçek: Hızlı ve sert olduğu için rakibini bozuyor.

Halis Özkahya: Tamam hocam devam edebilirsin.

Hüseyin Göçek: Tamam.

Halis Özkahya: İhraçta ne var?

Hüseyin Göçek: Karardan sonra topu sertçe üzerime attı."

Hüseyin Göçek,Konyaspor,Galatasaray
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:09



YORUMLAR (10)
ÇERKEZ: Görende GS top oyanamış sanacak. Golü bile adamlar kendi kalesine attı. Belki haklı şekilde değil ama futbol adaleti sağladı bence. Hatta bir penaltı daha verebilrdi. :)
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THE BERBER: YAHU MADEM BU KONUŞMALARI YAPIYORSUNUZ NE OLURDU HAKEMİ UYARSAYDIN ODA GİDİP GÖRÜNTÜYÜ İZLESEYDİ DAHA İYİ OLMAZMIYDI İŞTE HATANIZ BURADA . ŞİMDİ UĞRAŞ DUR HEM KENDİZİ YAKTINIZ HEMDE TFF Yİ EH NEDİYELİM KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ.
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UA GS: HOCA GEL BİR BAK NİYE DEMİYOR ARKADAN GÖRDÜĞÜ POZİSYONA NİYE ALDANIYOR VAR NEDEN VAR İŞTE BUNUN İÇİN. . . . HAKEN NİYE VAR ADALET İÇİN İYİ O ZAMAN VARI KALDIRIN GEÇEN SENE OLSA HAKEM HATASI DERDİK ŞİMDİ HIRSIZLIK OLUYOR BU. . . . .
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UA: OPERASYON TAMAM. . . . . . . . . . . TFF YAZDI BAŞROL HÜSEYİN GOCEK HALİS (SİLAH) ÖZKAHYA VS. VS. OYNADI YAZAN DEMİRÖREN. . . FİLİM ADI REZALETTE SON PERDE. . . . ADALETSİZ TÜRKİYE ADALETSİZ FUTBOL. . . . SIRADAKİ FLİM BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON YAPILIR
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MUHAMMET: tuz koktu
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