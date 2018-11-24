Galatasaray - Konyaspor Maçının Hakem Konuşmaları Ortaya Çıktı

Galatasaray- Konyaspor maçının 87. dakikasında hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya arasında nasıl bir diyalog geçtiği merak konusu oldu.

Serdar Aziz ile Skubic arasında yaşanan pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteren Hüseyin Göçek, daha sonra VAR Halis Özkahya ile telsiz aracılığı ile görüştü. Göçek ile Özkahya arasındaki bu diyalogların ardından VAR hakemi Halis Özkahya'nın penaltı kararını veren Hüseyin Göçek'i VAR'a davet etmediğini de ortaya çıkmış oldu.

Sporx'in aktardığına göre Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasında geçen o diyalog şöyle;

"Halis Özkahya: Hocam ne gördün?

Hüseyin Göçek: Serdar Aziz hızlıca gelip baldırıyla rakibinin (Skubic) ayağının altına temas ediyor.

Halis Özkahya: Bakıyorum hocam. (O sırada VAR ve AVAR farklı kamera görüntülerini inceledi.)

Hüseyin Göçek: Hızlı ve sert olduğu için rakibini bozuyor.

Halis Özkahya: Tamam hocam devam edebilirsin.

Hüseyin Göçek: Tamam.

Halis Özkahya: İhraçta ne var?

Hüseyin Göçek: Karardan sonra topu sertçe üzerime attı."