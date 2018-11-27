27 Kasım 2018, 09:55
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Galatasaray - Konyaspor Maçının VAR Hakemi Halis Özkahya: Basiretim Bağlandı, Çok Üzgünüm

Galatasaray - Konyaspor maçında penaltı pozisyonunu devam ettiren VAR hakemi Halis Özkahya, "Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm." dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Serdar Aziz'le Skubic arasındaki mücadelede yanlış bir karara imza atarak penaltı veren Hüseyin Göçek'in, tüm itirazlara rağmen VAR'a gidip pozisyonu izlememesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepkilere yol açtı.

HALİS ÖZKAHYA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Şansal Büyüka, beIN Sports'ta yayınlanan programda yaşanan pozisyona dair MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı konuşmayı ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Büyüka şöyle konuştu:

"Bugün MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, 'Hadi VAR'dan çağırmadılar. Bu kadar yoğun itiraz var. Bari gidip kendin bak." dedi bana. Bugün Halis Özkahya'nın 'Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm' dediğini öğrendim. Bunu da söylemiş olayım.''

Öte yandan Büyüka, Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in uzun süre dinlendirileceğini ifade etti.

Hüseyin Göçek,Halis Özkahya,Konyaspor,Galatasaray
27 Kasım 2018 Salı 09:55



YORUMLAR (30)
SERT: ulan pozisyon penaltı penaltııııı. ortalığı ayağa kaldırıyorlar utanmadan. zaten kollanıyorlardı yıllardır. şimdi bunların aleyhine nasıl karar çıkacak artık. beleş şampiyonluklara devam rezalet yazıklar olsun hepinize bee...
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GERCEK: aynen lig tv aboneliklerini iptal etmek gerekir zor oyunu bozar 2 puan galatasaraydan aldılar ankara gücünde 2 puan beşiktaşa verdiler göz göre göre yapıyorlar .
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ERCAN MİMİROĞLU: GS. YAPILAN HAKEM HATALARI YAZIK OLSUN SİZİN GİBİ BASİRETSİZ HAKEMLERE KARARI VEREMEYEN HAKEMLER ÇIKMAYIN MAÇLARA HAKEMLİK KOKARTINA YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUN SANA HÜSEYİN KÖÇEK
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OSMANİYELİ...80: olan galatasarayın 3 puanına oldu...
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TOKATÇI JAİLSON: Olsun canın sağolsun
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