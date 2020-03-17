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Galatasaray, korona virüs önlemlerini arttırdı

Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.

17.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:43
Galatasaray, korona virüs önlemlerini arttırdı
Galatasaray , korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.

Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan'ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag'i eklendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Spor

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