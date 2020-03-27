Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını...
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Yusuf Günay, Galatasaray, Spor