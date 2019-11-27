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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonlukta iddialı

Futbolda son zamanlarda sportif açıdan zorlu bir süreçten geçen Galatasaray'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade etti.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonlukta iddialı
Futbolda son zamanlarda sportif açıdan zorlu bir süreçten geçen 'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade etti.
Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacakları maça değinen Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde mücadele, ölümüne uğraş ve şampiyonluk hedefi vardır. Galatasaray, maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynar; her zaman onurlu, şerefli, hak edilmiş galibiyetler için oynar. Tarihi bununla dolu. Trabzonspor, çok değerli bir rakibimiz. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek." diye konuştu.
Son dönemde yaşadıkları sıkıntıların sorulması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:
"Dümdüz bir çizgide sürekli başarılı ve sürekli şampiyon olunan bir yarış, asla yarış değildir. Galatasaray, şu anda rakibinden 1,5 maç geride. Sekiz takım potanın içinde. Galatasaray, tarihi itibarıyla şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar bizi zorlayabilir ama Galatasaray'ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Bu, sadece bir umut değil aynı zamanda inançtır. Bunu gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Türkiye'de her zaman gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz."
"Altın yere düşmekle değerini yitirmez." diyen Mustafa Cengiz, "Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız bütün takımların toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir. Galatasaray'ın son saniyede şans eseri yediği goller ya da eğrisi doğrusuna gelip haylice yediği goller Galatasaray'ın değerinden bir gram almaz. Yel kayadan toz alır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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