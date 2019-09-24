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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

24.09.2019 15:14Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 Eylül'de medyaya sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunan Cengiz'in, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmesinin kararlaştırdığı bildirildi.
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un da kurula sevk edildiği kaydedildi.
Göztepeli oyuncu Andre Biyogo Poko'nun da kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, TFF 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'un da PFDK'ye sevkine karar verildiği vurgulandı.
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın'ın da kurula sevk edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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