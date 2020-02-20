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Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı idareciler, kritik maç öncesi futbolculara 7 milyon euroluk ödeme yaptı.

20.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:12

'da Pazar günü oynanacak olan maçı öncesinde sarı kırmızılı yönetim önemli bir hamlede bulundu. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde yönetim, futbol takımını mutlu edecek bir olaya imza attı.

OCAK AYI MAAŞLARI ÖDENDİ

Arena'nın haberine göre ligin 2. yarısına mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray takımının Ocak ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyunculara yaklaşık 7 milyon euroluk ödeme yaptı.

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Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (8)
KÜPLERE BİNDİM ABİ:Fenere kıl oluyorum. En sevimsiz spor kulübü
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2 0
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MEMET33:TEŞVİK PRİMİNİN ŞİKE OLDUĞUNU SAVUNANLAR, AYNI MANTIKLA BUDA BİR ŞİKE DEĞİLMİDİR? HA 3. BİR TAKIMA HA KENDİ TAKIMINA! NE FARK VAR. MALATYAYA GİDEN ARAÇLAR İÇİN HALA ŞİKE DİYEN TESCİLLİ ŞİKECİLERE İTHAF OLUNUR. BİR TAKIMA OYNA DİYE TEŞVİK EDEBİLİRSİN AMA OYNAMA YAT DİYE PARA VERİRSEN ONUN ADI ŞİKE OLUR. BUNDA ANLAMAYAN MUZ CUM. YAKALANIP TESCİL EDİLEREK ŞİKEDE MÜSECCEL MARKA OLDU.
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1 0
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FENERLİHALİT:iyide haberin basliginda is yok. . . prim degilki mac icin alacaklarini vermisler daha :))) motivasyon olsun diye. . . iyi oyuncular artik maaslarini alabilmek icin büyük maclari beklesinler :))))
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3 2
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RADAMEL FAZİAAAA:kadıköy galibiyeti için 7 azdır 77 yapsaydınız yarısını da abdürrahim kapturayim verseydi o sever böyle gs ye enayi gibi para vermeyi ama o verdiğiniz yedi sadece falcaonun otel parasına yeter malum adamın kapı gibi kontratı var :D:D:D
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4 4
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ALİ:Sen işine bak Fenerli facia. . .
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0 2
SİNİRLİ GALATASARAYLI:kazanamazsak geri alınsın
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6 2
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ERHAN:Bir Fenerli olarak şunu söylüyorum , herşey para olaydı geçen hafta Fenerbahçe Ankaragücünü yenerdi primi kapardı , gs ye istediğin kadar prim ver bu maç Kadıköy’de 0-0 biter yada 1-0 Fener yener , 21 senedir yenemiyorlar herşey para ile olaydı
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ULUBATLI:nerenle okuyorsun prim değil hakediş yani almaları gereken paralar
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5 0
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